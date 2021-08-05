الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بسهولة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة والخطوات

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تعد الوسيلة الوحيد لحصول تلك الفئة على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وأهمية البطاقة الخدمية المتكاملة للمعاقين. 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة 2021

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسهيل إجراءات الاستعلام عن البطاقة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمنحهم حقوقهم من الدولة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نظرا لظروفهم الصحية التي تمنعهم من الذهاب إلى مقرات مكاتب الشؤون الاجتماعية والاستعلام المباشر خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي منع المواطنين من التواصل وأجبرهم على البقاء في المنازل خوفا من العدوى خوفا من العدوى حيث يقضى الفيروس على الجهاز المناعي عند مهاجمة الجسم.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات للمعاقين 2021 

ويمكن من خلال عدة خطوات بسيطة وإدخال بيانات الراغب في استخراج البطاقة الخدمية من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام الالكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين
  • كتابة بيانات الراغب في استخراج البطاقة الخدمية ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له،...)
  • كتابة نوع الإعاقة التي يعاني منها الراغب في استخراج البطاقة الخدمية
  • كتابة موعد إجراء الكشف الطبي
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور آخر إجراء تم في البطاقة الخدمية

اقرأ أيضا 

لينك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

أهمية استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين 2021

من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة الذي يعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة من الدولة للحصول على منح الدولة من رعاية صحية وتأهيلية وتوفير فرص عمل ومزايا الحماية الاجتماعية مثل الدعم النقدي والاسكان الاجتماعي والجمع بين معاشين والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأعضاء التعويضية بالإضافة إلى خصومات على وسائل النقل والمواصلات العامة 

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي ذوى الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة 2021 بطاقة الخدمات للمعاقين استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني للموظفين

رابط الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة بالرقم القومي

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى بالرقم القومى 2021 الترم الثانى

الدفعة الرابعة.. الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2020 بالرقم القومى

وزارة التضامن الاجتماعي.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني برقم البطاقة

خطوات الاستعلام بالرقم القومى عن «تكافل وكرامة» 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

أطباء عن «متحور دلتا»: أعراضه أكثر حدة ولا داعي للاطمئنان الزائد مع وباء بـ «100وش»

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

تاج الدين: مصر تعاقدت على 25 مليون جرعة من لقاح كورونا «جونسون آند جونسون»

الرئيس السيسى يحيى منتخب اليد: «إنجازكم كبير وعزيمتكم جبارة.. شرفتمونا»

«البداية والنهاية».. جدول موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 «كامل»

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد فى جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006