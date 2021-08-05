بسهولة.. رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة والخطوات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تعد الوسيلة الوحيد لحصول تلك الفئة على حقوقهم التي تمنحها لهم الدولة وفقا للقانون، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام وأهمية البطاقة الخدمية المتكاملة للمعاقين.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة 2021

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لتسهيل إجراءات الاستعلام عن البطاقة المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمنحهم حقوقهم من الدولة بموجب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نظرا لظروفهم الصحية التي تمنعهم من الذهاب إلى مقرات مكاتب الشؤون الاجتماعية والاستعلام المباشر خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي منع المواطنين من التواصل وأجبرهم على البقاء في المنازل خوفا من العدوى خوفا من العدوى حيث يقضى الفيروس على الجهاز المناعي عند مهاجمة الجسم.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات للمعاقين 2021

ويمكن من خلال عدة خطوات بسيطة وإدخال بيانات الراغب في استخراج البطاقة الخدمية من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام الالكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

كتابة بيانات الراغب في استخراج البطاقة الخدمية ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له،...)

كتابة نوع الإعاقة التي يعاني منها الراغب في استخراج البطاقة الخدمية

كتابة موعد إجراء الكشف الطبي

الضغط على زر الاستعلام

ظهور آخر إجراء تم في البطاقة الخدمية

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لينك استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

أهمية استخراج بطاقة الخدمات للمعاقين 2021

من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الإعاقة الذي يعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة من الدولة للحصول على منح الدولة من رعاية صحية وتأهيلية وتوفير فرص عمل ومزايا الحماية الاجتماعية مثل الدعم النقدي والاسكان الاجتماعي والجمع بين معاشين والإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة والأعضاء التعويضية بالإضافة إلى خصومات على وسائل النقل والمواصلات العامة