«حياة كريمة» تقدم الدعم لسكان الأسمرات.. والمنتفعين: خطوة جديدة للأمام

اتحدا مبادرتي " حياة كريمة" و" كلنا واحد" للعمل بالارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، ونظمت، خلال الشهر الجاري، بحي الأسمرات بالمراحل الثلاثة حملات لتوزيع المواد الغذائية، واللحوم البيضاء والحمراء، والتقت "الدستور" عدد من المواطنين ساكنين بحي الأسمرات بمراحله الثلاثة؛ للوقوف على الخدمات التي قدمت لهم من قبل مبادرتي "حياة كريمة" و"كلنا واحد"، وتأثيرها على حياتهم؛ وسبل حصولهم عليها.

خالد النجار: "الرئيس دائمًا يساعد كل متعثر"

أعرب خالد النجار، عن سعادته الكبيرة لما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين، إذ قدم العديد من المساعدات لسكان المناطق العشوائية، فجميع القاطنين في الأسمرات تم أنقذهم من أنقاض الأحياء العشوائية الخطرة ومتوسطة الخطورة، وهذا الجميل لازال الجميع يذكره للرئيس؛ لأنه كفل لأطفالهم حياة أمنة بعيدًا عن انهيار المنازل وشبكات الصرف الصحي، منوهًا إلى أن إمدادات الرئيس لم تنقطع عنهم يومًا.

وتابع أن زيارة مبادرتي "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية و"حياة كريمة" لحي الأسمرات كانت بمثابة عيد جديد للسكان، إذ انتشرت الزغاريد في كل الأرجاء، والتهليل والترحاب، معقبًا: الزيارة كانت طوق نجاة جديد من الجوع والفقر والمرض.



أوضح أن الحي لا زال يفتقر للمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية والمعلبات؛ الأمر الذي حلته مبادرة "كلنا واحد" من خلال صناديق المواد الغذائية التي وزعوها على كل الشقق السكنية بالحي، والتي تكفيهم لشهر كامل، كما وزع المتطوعين الحلوى على الأطفال الصغار الذين استقبلوهم بترحاب كبير "الكل كان فرحان بالزيارة".

استكمل أن المبادرة الشبابية الرئاسية طرقت كل الشقق السكنية بالمنطقة ووزعت عليهم الكمامات الطبية، وأدوات التعقيم والتطهير، والقفازات التي تساعدهم في مقاومة فيروس كورونا المستجد، متابعا: "أغلب السكان كانوا تناسوا كورونا والإجراءات الاحترازية إلا أن المبادرة ذكرتهم بها وطالبتهم بمواصلة الالتزام بها تفاديًا لتفشي الوباء من جديد".

هيام خالد: "زيارة حياة كريمة كانت تسد احتياجات سكان الحي"

قالت هيام خالد، إن المبادرات قدمت زيارة ملائمة لمتطلبات السكان بالحي، فأغلبهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لذلك وفرت لهم قوافل طبية تشمل العديد من التخصصات التي يعاني منها أغلب المواطنين، وحولت الحالات التي تحتاج لتخصصات أخرى لعدد من المستشفيات الحكومية "الخدمة الطبية ممتازة جدًا".



وتابعت أن المتطوعين كانوا يمدون يد العون لحالات كبار السن، والأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم كانوا يعانون من طول طوابير الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، وخصصت لهم مكانًا خاصًا، وساعدتهم في الحصول على بعض الامتيازات للدخول مبكرًا لوحدات الكشف المتنوعة.

وأكدت أن "حياة كريمة" أشعرتهم بأنهم يحصلون على حقوقهم، وأن صحتهم آمنة ولا داعي للخوف من أي مرض"، كما صرفت لهم العقاقير الطبية فورًا ووعدتهم بالزيارات الشهرية لصرف الدواء والاطمئنان على صحتهم.

وعبرت نورهان عبدالجبار عن سعادتها البالغة بزيارة مبادرتي "حياة كريمة" و" كلنا واحد" لحي الأسمرات، موضحه: "أنها لم تكن متوقعة لأن المبادرة تعمل في الريف والصعيد والقرى النائية بشكل خاص، ولم تبدأ أعمالها في القاهرة"، متابعه أن سكان الأسمرات بمراحلها الثلاثة سعداء بأنهم أول حي تزوه المبادرة بالمحافظة، وأنهم يأملون ألا تكون هذه الزيارة الآخيرة.



تابعت أن المبادرة قدمت عونًا كبير للمواطنين في شقين، وهما المواد الغذائية والناحية الطبية والصحية، ووفرت المبادرة كميات هائلة من المواد الغذائية، فكان الصندوق الواحد يجمع حوالي 20 كيلو من المواد الغذائية مقسمة بين سمن وزيت وسكر وعدس وحبوب ولحم أبيض وأحمر.