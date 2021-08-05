الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

«البعض لا يذهب للمأذون مرتين» يتراجع للمركز الثالث فى إيرادات التذاكر

البعض لا يذهب للماذون
البعض لا يذهب للماذون مرتين

حقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز والنجمة دينا الشربيني أمس إيرادات بقيمة 305 آلاف جنيه، ليتراجع الفيلم إلى المركز الثالث ويصبح مجموع ايراداته 34 مليون و62 ألف جنيه.

أبطال وصناع “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”

 ويشارك في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

قصة الفيلم 

يقدم الفنان كريم عبد العزيز خلال فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين شخصية إعلامي ويتطرق العمل الجديد في إطار كوميدي المشاكل الزوجية، ولكن بشكل مختلف حول إلغاء التعامل الورقي ومطالبة الدولة للمتزوجين تقديم أصول قسائم الزواج لإدراجها في الهاردات الخاصة بذلك، وتمزيق الأصول خلال شهر من تاريخه.

كيرة والجن 

وعلى صعيد آخر يواصل  النجم كريم عبد العزيز تصوير فيلمه الجديد السينمائى الجديد “كيرة والجن” فى شارع المعز بمنطقة الجمالية  بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم نيللي كريم، وسيد رجب، والفيلم من تأليف أحمد مراد عن رواية 1919، ومن إخراج مروان حامد ويعد الفيلم من أضخم وأهم إنتاجات السينما المصرية خلال الفترة القادمة.

ويقدم الفيلم كريم عبد العزيز وأحمد عز من خلال شخصيتين حقيقيتين، هما "أحمد عبدالحي كيرة"، و"عبدالقادر الجن"، اللذان تدور حولهما قصة الفيلم، وتحديدًا بعد وقوع حادثة "دنشواي" الشهيرة بين الضباط الإنجليز ومواطنين مصريين، وحكم على 21 متهمًا، وتم إعدام 4 من أهل قرية "دنشواي"، والحكم على 12 آخرين بالأشغال الشاقة.

وكان "كيرة" فدائيًا وبطلًا لمصر، وشارك في عدة عمليات انتقامية من الإنجليز حتى هروبه، وإثباته حبه الشديد لوطنه حتى إعدامه مع عدد من العسكريين الذين شاركوا عرابي في الثورة ضد الخديوي، أما "الجن" فتحول من شخصية لا تبالي بما يدور حوله من أحداث ويلهو ويبيع السجائر والمشروبات للإنجليز إلى شخصية مناضلة بعد استشهاد والده الفتوة "شحاتة الجن" الذي يمثل المواطن المصري الأصيل، وانضمامه لحركة مناهضة للاستعمار.

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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