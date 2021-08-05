الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 122 إزالة إدارية ورفع تعديات على حرم الطريق بملوى

حملات رفع أشغالات
حملات رفع أشغالات ونظافة

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، في تنفيذ الحملات اليومية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، والمتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بنطاق كل مركز، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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حملات رفع أشغالات ونظافة

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بنطاق مراكز المحافظة، برفع التعديات على حرم الطريق، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حسم، بهدف خلق سيولة مرورية امام المارة من المواطنين.

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حملات رفع أشغالات ونظافة

من جانبها، تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي، تنظيم الحملات لرفع الاشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق، حيث تم تحرير 122 حالة إزالة إدارية، منها 22 محضر إشغال طريق، و11 محضرا للباعة الجائلين، ومخالفتين لإدارة منشآت بدون ترخيص، ومخالفتين لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والنظافة.

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حملات رفع أشغالات ونظافة

كما واصلت الوحدات المحلية ، تنفيذ تكليفات المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، كما وجه المحافظ بالمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة.

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حملات رفع أشغالات ونظافة

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وقص وتهذيب الأشجار وتمهيد الشوارع بمدينة بقرقاص، وعمل حملة نظافة بقرية أتليدم بالإضافة إلى أعمال إنارة الطرق والشوارع بالقرية .

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حملات رفع أشغالات ونظافة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة حملة نظافة بمدخل قرية طنبدى وكوبرى أبونزلاوى أمام نقطة الشرطة، كما تم بناء ساتر بالبلوك الحجري على مدخل الترعة بقرية طنبدى لمنع إلقاء القمامة، وحث الوحدة المحلية الأهالى للحفاظ على نظافة المكان وقد تم الانتهاء من تجميله بالكامل بالجهود الذاتية.

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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
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حملات رفع أشغالات ونظافة
محافظ المنيا حملات رفع الأشغالات جهود الوحدات المحلية تحرير إزالة إدارية رئيس مركز ملوي يتفقد مواقع مشروعات حياة كريمة أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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