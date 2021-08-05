صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة، تعاملات اليوم الخميس، على صعود جماعي لمؤشراتها، بدعم من عمليات شراء قادها الأفراد المصريين وبعضا من الأجانب والعرب، تلك التي قابلتها مبيعات مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جى إكس 30" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 04. 0% ، بما يعادل 4.29 نقطة، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 2.43%، بما يعادل 67 نقطة، ليغلق عند مستوى 2924 نقطة، ما ساهم فى ارتفاع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.79 %، بما يعادل 66.79 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 3804 نقطات، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.64 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 501.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 55 ألف صفقة شراء وبيع.

توقع سعيد الفقى خبير أسواق المال تحركات عرضية للبورصة مع مطلع تعاملات الاسبوع المقبل ما بين مستويات 10700 نقطة الي 10900 نقطة بعزم أقوى وسيولة أعلى تدفع المؤشر الرئيسي لاختراق مستوى 10900 والذى باختراقه يستهدف تلقائيا مستوى 11200 نقطة.

وأضاف الفقى أن الوصول لهذا المستوى يغير من اتجاه المؤشر بشكل عام الى اتجاه صاعد على المدى القصير على أقل تقدير ويدعم ذلك فترة التجميع التي تمر بها الأسهم القيادية والتي من المتوقع اختراق مستوى المقاومة الحالي ومن ثم استهداف مستوى 11200 بعد اختراق مستوى 10900 خلال الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، فقد حقق خلال الأسبوع قمم تاريخية جديدة حيث اغلق عند مستوى 2824 نقطة ويعد هذا المستوي الاعلي في تاريخه ليس ذلك فحسب بل حقق المؤشر السبعيني أطول فترة صعود متواصلة حيث صعد 12 جلسة متتالية وحقق طفرات سعرية في العديد من الأسهم نتيجة توجه المستثمرين الأفراد لأسهمها من خلال ضخ سيولة كبيرة أحدثت الارتفاعات الحالية.

توقع الفقى هدوء نسبي وجني أرباح بالقرب من هذه المستويات بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها أسهم المؤشر السبعيني، حيث إن أقرب مناطق الدعم القوية الآن عند مستوى 2470 والتي من المتوقع أن لا يقترب جني الأرباح المتوقع من هذة المناطق وأن لا يستمر فترة طويلة ويحدث تجميع بالقرب من مناطق الدعوم وعودة الصعود واستهداف مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.