علاء عابد: مرور 6 سنوات على قناة السويس الجديدة يؤكد رؤية الرئيس الثاقبة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاحتفال بمرور 6 سنوات على افتتاح قناه السويس الجديدة، أكد الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عابد: "نحن نحتفل اليوم بمرور 6 سنوات على إنجاز توحد خلفه المصريين وراء قائدهم عندما دعاهم الاستثمار في هذا المشروع القومي وتمت عملية الاكتتاب فيه خلال أسبوع واحد".

وأكد عابد أن قناة السويس الجديدة اأنقذت الاقتصاد العالمي في جائحة كورونا عندما كانت هي المحور الأسرع بين الغرب والشرق في نقل البضائع بمختلف أنواعها، ولم يتوقف عن العمل طوال هذه السنوات بل استمرت أعمال التطوير فيه.

وأشار عابد إلى أن قناة السويس الجديده لم تكن مشروع بحفر القناة ولكنها كانت نقطة الانطلاق الحقيقية نحو تبني استراتيجية تنموية متكاملة لتطوير المجرى الملاحي للقناة والحفاظ على مكانتها الرائدة ومنها مشروعات الانفاق وتوسعه المجري القديم وإنشاء مناطق صناعية على طول مجرى القناة.

وأضاف عابد أن الأرقام التي أعلن عنها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بزيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وسجلت إحصائيات الملاحة منذ افتتاح القناة حتى الآن عبور 90 ألف سفينة بحمولة صافية 5,5 مليار طن، بإجمالي إيرادات قدرها 27.2 مليار دولار، ما يؤكد أن رؤية الرئيس التمنوية تتم وفق مخططات علمية.

وأكد عابد أن مصر تمضي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطى ثابتة نحو مرحلة تاريخية في مجال التنمية الشاملة في البلاد، لم تشهده منذ 150 سنة تقريبا، مشيرا إلى تعدد المشروعات في مختلف المجالات بجانب عودة الأمن والاستقرار إلى مصر.

ووجه علاء عابد التهنئة لجميع العاملين في هيئة قناة السويس لجهودهم في العمل المستمر لجعل قناة السويس منارة عالمية ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي المصري.

