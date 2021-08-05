الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 16 إشغالًا وتعديات على الطرق بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شن الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق في الشرقية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 16 إشغالًا، تتمثل في كراسي وترابيزات وبراميل وحواجز حديدية وخلافه، فضلاً عن إزالة وفك شريط إنارة بدون ترخيص بطريق موقف المنصورة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحى وأثناء المرور الميدانى على شوارع الحي تم إزالة طرابيزة تنس طاولة بأحد الشوارع بمنطقة الحريري تعيق حركة الأهالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وقسمى الرخص والإشغالات والإزالات وشرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع المدينة لإعادة الانضباط بشوارع المدينة.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة بشوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، وضبط 41 إشغالا مخالفا ورفع 81 إشغالًا آخر، كما تم تحرير 4 محاضر ضد مواطنين لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية.

بدون ترخيص النيابة إشغالات تعديات ضبط إزالة مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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