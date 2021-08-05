إنجى المقدم: مسلسل «دليلك الذكى للطلاق» تجربة مهمة فى مسيرتى الفنية

أعربت الفنانة إنجي المقدم عن سعادتها بخوض بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل "دليلك الذكي للطلاق"، الذي يجري تصويره حاليا، مؤكدة أن العمل من التجارب المهمة في مسيرتها الفنية.

وقالت المقدم، في تصريح، اليوم الخميس، إنها خضعت لجلسات عمل يومية والعديد من البروفات قبل انطلاق تصوير المسلسل المأخوذ من مسلسل أمريكي شهير تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وعبرت عن عدم قلقها من أن تكون أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، مأخوذ من من فورمات أمريكي، خاصة أنها خاضت هذه التجربة من قبل وحققت فيها نجاحا كبيرا، مؤكدة أن ما يهمها دائما هو العمل الجيد وطريقة تقديمه.

وأشارت إلى أنها تشعر بسعادة كبيرة في التعامل مع فريق العمل، وتثق في قدرات المخرج مصطفى أبوسيف، الذي يسعى لإخراج أفضل ما لدى الممثلين وحريص على تقديم أفضل صورة، لافتة إلى أن العمل من التجارب المهمة للغاية، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكدت أن ما يهمها هو الدور الذي تقوم بتقديمه في العمل وقوة العمل الدرامي، فهذه الأمور بالنسبة لها هي الأهم، خاصة أن الجمهور يتذكر الدور الجيد، وهو ما يبقى أيضا برصيد الفنان.

وينتمي مسلسل (دليلك الذكي للطلاق) للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه الخريف المقبل على الشاشات.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينيات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، في حين تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، وتواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة المسلسل إنجي أبوزيد، وعمر الشناوي، وهيدي كرم، إخراج مصطفى أبوسيف.