الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يجتمع بممثلى الهيئة الهندسية لبحث تطوير القرى ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إجتماعًا مع ممثلين عن الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

 وخلال الإجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي  لمشروعات حياة كريمة بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – الإسعاف – الري – الإتصالات – الكهرباء – التضامن الإجتماعي) حيث تمت الإشارة  إلى أنه تم توفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لمشروع الصرف الصحي وجاري الانتهاء من مد خطوط مياه وإنشاء شبكات ومحطات مياه جديدة  وأن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمني المحدد بمختلف القطاعات ويتم التنسيق أولًا بأول مع كافة الجهات لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ.

أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من قبل الشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثاني الميداني والتنسيق الدائم والمستمر مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بقرى مركز الحسينية  للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا و لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أكد أن المحافظة جادة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري لإحداث نقلة نوعية وحضارية في مستوى الخدمات المقدمة لقاطنيه، لافتًا إلى أن الأعمال تسير على قدم وساق بقري مركز الحسينية، حيث تم تحديد 41 قرية و740 تابع لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل.

محافظة الصرف الصحي اجتماع الشرقية محطات مياه محافظ الشرقية تنفيذي

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وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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