الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير شوارع وميادين بيلا من قبضة الباعة الجائلين

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

كلف جمال ساطور،رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، بتكثيف الحملات وضبط الإشغالات في الشوارع لإعادة الانضباط وإزالة التعديات على حرم الطريق وضبط الباعة الجائلين.

وقاد عبد الجليل صبري، نائب رئيس المدينة، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين، لتسهيل الحركة المرورية بالشوارع والطرق والميادين، بحضور ومتابعة رجال لإشغالات بمجلس مدينة بيلا، وبالتنسيق مع قسم شرطة بيلا.

وجري رفع الإشغالات والباعة الجائلين من شوارع الثورة والجمهورية والمركز الطبي وشركة الكهرباء بالمدينة، أسفرت عن تحرير العديد من محاضر أشغال طريق، بجاني العديد من المضبوطات.

وأكد رئيس مدينة بيلا، إن هذه الحملات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والطرق والميادين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على راحتهم.

فيما تابع “ساطور”،  حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية بالقرى والمدينة بصفة يومية، فضلا عن تمهيد وتسوية الطرق الداخلية والإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات دون معاناة، بالإضافة إلى تفريغ جميع صناديق القمامة في المدينة والقري.

 

ونفذ رئيس قرية الحوة، حملة للنظافة ورفع المخلفات وتمهيد وتسوية الطرق بقرية الحوة، وفي قرية الشطوط، أشرف رئيس القرية علي أعمال النظافة اليومية ورفع تراكمات القمامة والمخلفات ورش شوارع القرية، وتابع رئيس قرية أبو بدوي، حملة النظافة الدورية وتمهيد الطرق، بالإضافة إلي متابعة أعمال خط المياه بالقرية.

بينما قامت الوحدة المحلية بالكوم الطويل، بتنفيذ حملة النظافة ورفع القمامة اليومية باستخدام معدات الوحدة، بجانب حملة صيانة أعمدة الإنارة علي مداخل القرية والطرق الواقعة بنطاق القرية ، بينما نفذت الوحدة المحلية بروس الفرخ، بأعمال حملة النظافة الدورية وتمهيد الطرق وتفريغ صناديق القمامة.

وتمكنت الوحدات المحلية بقري الجرايدة وإبشان وحازق والناصرية، من تنفيد حملة نظافة من شوارع القري، وأسفرت عن رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات علي جوانب الطرق، بجانب تفريغ حاويات القمامة، بالإضافة إلي متابعة إصلاح كشافات الإنارة بمدخل القري خاصة طريق «إبشان - الكراكات» وصولا لكوبري الهويس بقرية إبشان.


 

بيلا نظافة شوارع كفر الشيخ تجميل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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