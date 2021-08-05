لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على الكلية المناسبة لشخصيتك من برجك

تزامنا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثير من الطلاب في اختيار الكلية المناسبة لهم، لذلك قدم موقع “teenvogue ” الأمريكي تقريرا عن الكليات التي يمكن أن تكون مناسبة حسب الأبراج الفلكية.

برج الحمل:

تحب الأضواء لكنك أيضًا تعمل بجد من أجل الاهتمام تعتبر الفنون المسرحية تخصص رائعًا بالنسبة لك، حيث ترى أنك شجاع وتستمتع بالفعل بالوقوف على خشبة المسرح لديك الكثير من الأفكار الذكية ولا تخشى تجربة أشياء جديدة، بالإضافة إلى أنك تقدر الاستقلال وهذه الدرجة يمكن أن تؤهلك لمهنة كرائد أعمال أو مجال العلاقات العامة أنت جيد حقًا في التواصل والتحدث مع الآخرين ستكون محترف وممتاز.

برج الثور:

ذكي وتعمل بجد سترغب في التفكير في التخصص في العلوم المالية وربما عالم التصميم الديكوري يناسبك لأن لديك طريقة مختلفة في رؤية الأشياء.

برج الجوزاء:

فضولي للغاية، ولهذا السبب سوف تتفوق في الصحافة فسوف تحصل على كل التفاصيل، والتسويق أيضًا ستتفوق فيه، لأنك متحدث رائع، ستتمكن من مساعدة الشركات على النمو وستكون الفنون المسرحية أحد الأشياء الممتعة خاصة وأنك من النوع الذي يحب الانتقال إلى مشاريع مختلفة.

برج السرطان:

أفضل سماتك هي قدرتك على رعاية الآخرين أنت أيضًا مسؤول جدًا، لذلك قد يكون التعليم افضل المجالات بالنسبة لك ستكون أفضل معلم، أنت أيضًا جيد حقًا في رعاية الآخرين يمكنك ان تفكر في شئ مثل الضيافة، حيث ستظل تعتني بالناس، ولكن بطريقة مختلفة.

برج الأسد:

قائد بالفطرة، لذلك ابحث عن التخصصات التي ستضعك في تلك الأنواع من الوظائف مثل العلوم السياسية، وتعتبر الفنون المسرحية أيضًا خيار جيد لأنك لا تمانع في أن تكون أمام الآخرين فأنت تستمتع بالاهتمام والشهرة.

برج العذراء:

جيد جدًا في الاهتمام بالتفاصيل ولا تستسلم حتى تحصل على شيء صحيح ستكون حاجتك إلى الكمال كبيرة يمكنك ان تعمل في المحاسبة حيث ستتعلم المهارات اللازمة للعمل مع السجلات المالية وستتميز أيضًا في التخصص في السلك القضائي فستكون محقق ممتاز كما سيتم استخدام مهاراتك البحثية بشكل جيد في تخصص الصحافة.

برج الميزان:

ستكون من المحامين أو القضاة العظماء، والصحافة أيضًا اختيار جيد لأنك تعرف كيف تكون غير متحيز لأحد غير المظلومين.

برج العقرب:

عندما يتعلق الأمر بالمال، فأنت جيد فيه يمكنك دخول كلية التجارة لإنك تعمل بشكل جيد في حل لأزمات المالية وهناك اختيار آخر هو علم النفس لأنك جيد في جعل الناس يتحدثون، لكنك أيضًا متحفظ للغاية على أسرارهم.

برج القوس:

فكرتك عن وظيفة مثالية تتجول في العالم بفضل روحك البوهيمية يمكن أن يكون العمل أمرًا رئيسيًا جيدًا يجب مراعاته بالإضافة إلى أنك تتمتع بروح ريادة الأعمال، لذلك ربما يمكنك أن تبدأ شركتك الخاصة قد ترغب أيضًا في التخصص في التصوير الفوتوغرافي او أن تكون كاتب مستقل أو روائي.

برج الجدي:

عندما يتعلق الأمر بالأرقام والأشكال والصيغ ، فأنت تفهمها فقط لهذا السبب قد ترغب في التفكير في التخصص في برمجة الكمبيوتر أو الكيمياء أو الهندسة سيكون الجميع محظوظين لوجود شخص مفكر مثلك.

برج الدلو:

قائد بالفطرة وقد ترغب في إنشاء شركتك الخاصة يومًا ما هذا هو السبب في أن اداؤة الأعمال ستكون تخصصًا رائعًا بالنسبة لك أيضًا ويمكن أيضا أن تتناسب معك وظيفة الطيران فأنت شخصية تمل بسرعة وتحب السفر كثيرا.

برج الحوت:

مبدع للغاية، لذلك سيكون التخصص المناسب لك هو التصوير الفوتوغرافي، أو تصميم الأزياء هو أيضًا تخصص رئيسي آخر تتفوق فيه بفضل قدراتك الفنية وأسلوبك، وربما يكون علم النفس أكثر مناسبة لك بسبب التعاطف مع الاخرين والرغبة في علاجهم.