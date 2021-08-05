بلقيس وشكران مرتجي ونداء شرارة يدعمن مبادرة «عرسك علينا»

أعلن مصمم الحفلات الأمريكي ذو الأصول اللبنانية آدم عفارة عبر حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل فترة عن إطلاقه مبادرة فنية خاصة ومميزة وهي عبارة عن تقديم حفل زفاف كامل دون أي مقابل مادي بداية من التصميم وصولاً إلى التنفيذ.

وأكد عفارة أن تكاليف الزفاف بالكامل هدية منه لأي عروسين عرب سيفوزان بهذه المبادرة، وتأتي هذه المساهمة الإنسانية من المصمم العالمي لتخفيف الأعباء عن راغبي الزواج والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حفل الزفاف نظراً للظروف الصعبة التي تجتاح العالم بسبب جائحة كورونا وما تركته من آثار اجتماعية واقتصادية.

وأوضح عفارة في تصريحات صحفية قائلا: "حفل الزفاف يمر بمراحل عدة أولها اختيار مكان الحفل وتصميم فكرة الحفل ومن ثم تنفيذ هذه الأفكار، وهذه المراحل تكلف كثيراً وهذا ليس بخفي على أحد، ودعماً لجيل الشباب ولما شاهدناه وقرأناه عن صعوبة الزواج حالياً فكرت في هذه المبادرة وأطلقتها عبر السوشيال ميديا، والحمد لله أنها لاقت رواجاً كبيراً بين المقبلين على الزواج، وحتى لدى الكثير من المشاهير والمؤثرين، وهنا لا يفوتني أن أوجه شكري العميق وامتناني لكل من دعم هذه المبادرة مثل الفنانات بلقيس وشكران مرتجى وعبدالله السيف ونداء شرارة ولاعب المنتخب السوري عمر خربين والعديد من الإعلاميين ووسائل الإعلام التي تناقلت خبر هذه المبادرة".

وأوضح آدم بأنه على استعداد لتقديم المزيد من المبادرات في حال نجحت تجربته الأولى وأدخلت حقيقة السعادة والسرور إلى قلوب شخصين يتجهان لتكوني عائلة". وكان المصمم العالمي آدم عفارة قد حل ضيفاً على الاعلامية المصرية منال سلامة من خلال برنامجها على فضائية "صدى البلد" المصرية، وتحدث فيه عن إنجازاته ومشاريعه الفنية والقى الضوء أيضا على مبادرته الفنية، كما قدم من خلال البرنامج نصائحه للمهتمين بحفلات الزفاف والمناسبات وعن كيفية تنظيمها عبر استعراض مشواره الفني وذكرياته مع كبار نجوم هوليود والعالم العربي أثناء تعاونه معهم.

كما أطل عفارة من خلال برنامج "القاهرة اليوم" مع النجم والإعلامي إدوارد والإعلامية نانسي مجدي، على هامش مشاركته كضيف شرف في حفل مجلة انيجما بمناسبة وجود لوحات مرسومة للنجوم عبر غلافها والتي حضرها النجوم مثل عمرو يوسف وليلى علوي وأمينة خليل ومحمد فراج وبسنت شوقي وانجي المقدم وتارا عماد ورزان مغربي وألفت عمر ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة والمخرجة غادة سليم ومحمد ابراهيم يسري وريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة وهالة سرحان ونجلاء بدر وإلهام شاهين.

مبادرة ادم عفارة

ادم عفارة

ادم عفارة

ادم عفارة