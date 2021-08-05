الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من التألق للموت مختنقا.. محطات في حياة رائد التنمية البشرية إبراهيم الفقي

إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي

اشتهر الدكتور |إبراهيم الفقي الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، بخبرته في مجال التنمية البشرية، فهو المجال الذي صنع اسمه وحقق من خلاله شهرة واسعة.

 

يعد إبراهيم الفقي رئيس مجلس إدارة المركز الكندي للتنمية البشرية، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية التي تتكون من المركز الكندي لقوة الطاقة البشرية، المركز الكندي للتنويم بالإحياء، المركز الكندي للتنمية البشرية، والمركز الكندي البرمجة اللغوية والعصبية.

 

درب إبراهيم الفقي أكثر من نصف مليون شخص في محاضراته حول العالم.  

 

ولد إبراهيم الفقي في حي فيكتوريا بمدينة الإسكندرية، حصل على بطولة مصر في تنس الطاولة لعدة سنوات ومثّل مصر مع المنتخب الوطني في بطولة العالم لتنس الطاولة بألمانيا الغربية عام 1969. 

تدرج في الوظائف حتى درجة مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين بالإسكندرية ووصل إلى الدرجة الثالثة وهو في سن الخامسة والعشرين، كما هاجر إلى كندا لدراسة الإدارة، وبدأ هناك في وظيفة تنظيف الأطباق وفي وظيفة حارس لمطعم وحمال كراسي وطاولات في فندق.

 

يحكي الفقي في محاضراته أنه سافر إلى كندا مع زوجته وهو لا يمتلك شيئًا وعمل في أقل الوظائف في فندق بالرغم من نجاحه في الفندقة قبل سفره إلى كندا، ثم تدرج في وقت قصير جدًا إلى أن أصبح مدير أكبر الفنادق في كندا.

 

توفى إبراهيم الفقي في 10 فبراير 2012، حيث وجد وشقيقته، وسيدة أخرى من العائلة ميتا إثر اندلاع حريق هائل بالشقة التي يقيم بها. 

ونشب الحريق في مركز إبراهيم الفقي للتنمية البشرية بالطابق الثالث وامتد لباقي أدوار العقار الذي يمتلكه الفقي ويقيم به ما أدى لوفاته.

مصر المنتخب رئيس مجلس إدارة المنتخب الوطني مدير انجليزي

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وائل لطفي

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