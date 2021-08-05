الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعدم التلاعب.. نصائح للاستفادة من الأوكازيون الصيفي دون خداع

الاوكازيون الصيفي
الاوكازيون الصيفي

بمجرد أن يطرأ على أذنيك كلمة “أوكازيون” نجد على الفور كافة الآذان تنتبه وتبحث عن التخفيضات الحقيقية خلال الصيف، وبالتزامن مع انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2021، على مستوى جميع المحافظات، وحتى لا تنخدع في التخفيضات إليك في هذه السطور نصائح للاستفادة من الأوكازيون الصيفي بصورة فعالة.

 - الحصول على فاتورة

يجب الحصول على فاتورة توثق بها عملية الشراء بضمان كافة حقوقك، في حالة الاستبدال أو الترجيع .

 - تجنب الإعلانات المغرية 

 لا يجب التسعر في الشراء، يجب عدم شراء منتجات أو  السلع المجهولة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المغرية، حتى لا تتعرض للنصب من قبل التجار.

 - تأكد من صلاحية المنتج

 يجب التأكد من صلاحية المنتج وتأكد أنه ليس من العام السابق ويجب أيضا أن تتأكد  من مصدر وصلاحية المنتجات قبل الشراء.

 - شراء ما تحتاجه فقط

 يجب عليك قبل الذهاب الي شراء متطلباتك أن ترصد الأشياء التي تحتاج إليها أولا، حتى لا تضع الفلوس في سلع لا تحتاجها.

 - فاتورة شاملة

 يجب التأكد من وجود فاتورة شاملة لجميع ما حصل عليه المشتري، لمراجعة الأسعار بشكل تفصيلي .

 - تأكد من نسبة الخصم

قبل الشراء تأكد من السعر القديم وما هي نسبة الخصم على كل قطعة.

 - تأكد من جودة الجلد

عند شراء الأحذية أو الحقائب الجلد تأكد من أنها جلد طبيعي، من خلال تمرير نار بأستخدام الولعة فإذا اشتعل فاهو جلد غير طبيعي وفي حالة عدم الاشتعال بكون جلد طبيعي.

 - تأكد من وضع التخفيض

يجب أن تشتري من محال تضع السعر الأساسي والسعر بعد الخصم.

 - الإبلاغ عن أية مخالفة 

 إذا وجدت مخالفة في إحدى المحال يجب إبلاغ الجهات المختصة.

 - فحص المنتج

يجب التأكد من سلامة المنتج من خلال فحص القطعة التي قمت بشرائها جيدا قبل مغادرة المحل.

الاثنين الماضي الأوكازيون الصيفي لعام 2021 جميع المحافظات سبتمبر المقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستفادة من الاوكازيون الصيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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