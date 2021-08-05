وكيل «صحة الشرقية» يجتمع مع مدير مستشفى الأحرار التعليمي بشأن «كورونا»

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الخميس، اجتماعًا مع الدكتورة جيهان عامر مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق؛ لبحث سبل التعاون لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -١٩"، تحسبًا لأي مستجدات خلال الفترة القادمة.

بدأ الاجتماع بتهنئة وكيل الوزارة للدكتورة جيهان عامر، لتوليها إدارة مستشفى الأحرار التعليمي، كما تم استعراض الوضع الصحي الحالي بالمحافظة، ومناقشة الاستعدادات الخاصة لمواجهة أي مستجدات لفيروس كورونا، ووضع خطة لزيادة عدد الأسرة بالأقسام الطبية، ووحدات العناية المركزة، وعدد الأسرة بأقسام العزل، تحسبًا لزيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا من الأطفال والكبار، مع مناقشة بعض المقترحات لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية.

و كان مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، بمحافظة الشرقية ، قد أعلن مؤخرا عن خروج 61 حالة مصابة فيروس كورونا، بعد تحسن حالتهم و تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى.

وقال الدكتور عبد الكريم العراقى، مدير المستشفى سابقا، إن الـ61 حالة شفاء من كورونا، قد تلقت العلاج اللازم، وفقا لبروتوكولات وزارة الصحة، وتم اتخاذ اللازم حيالهم، حتى تماثلوا تماما للشفاء، ليتم الإعلان اليوم عن خروجهم.