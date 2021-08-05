الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شيفرون» العالمية تضخ استثمارات جديدة بمصر فى مجال البحث عن الغاز والبترول

البترول تبحث مع شيفرون
البترول تبحث مع شيفرون ضخ استثمارات جديدة

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة شيفرون العالمية، برئاسة كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث تم بحث خطة عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال البحث عن الغاز والبترول في عدد من المناطق بالبحرين المتوسط والأحمر، خاصة أن شيفرون، التي بدأت الاستثمار مؤخرا في مصر في نشاط البحث والاستكشاف، تعد إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة.

وأكد المهندس طارق الملا أن توجه شيفرون لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال البحث عن الغاز الطبيعى والبترول يأتي على خلفية ما لمسته الشركة من تطور كبير في مناخ الاستثمار في مصر بعد نجاح برامج وسياسات الإصلاح التي نفذتها الدولة في كافة المجالات وأدت إلى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاعات حيوية، كقطاع البترول والغاز الذى شهد قصص نجاح في اكتشاف وإنتاج الغاز المصرى بمنطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن نجاح مبادرة مصر لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وبدء تفعيل أول تعاون إقليمى لاستغلال موارد الغاز بالمتوسط  يحفز شيفرون والشركات العالمية العملاقة لتوجيه استثماراتها إلى هذه المنطقة.

وخلال اللقاء، تم استعراض تقدم أنشطة وعمليات الاستكشاف الحالية لشيفرون في البحث عن الغاز والبترول فى 4 مناطق تعمل فيها كمشغل رئيسى في البحرين المتوسط والأحمر، بحجم استثمارات حدها الأدنى 360 مليون دولار، وتشمل مناطق شمال سيدى برانى وشمال الضبعة بغرب المتوسط ونرجس البحرية بشرق المتوسط والقطاع رقم 1 في البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى منطقتين تستثمر فيهما الشركة كشريك لشركة شل العالمية في غرب المتوسط، وهما شمال كليوباترا وشمال مارينا، وذلك بعد استحواذ شيفرون على شركة نوبل انيرجي الأمريكية، وتم استعراض ما تم تنفيذه من عمليات مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد ومعالجة البيانات في مناطق الامتياز بالبحرين الأحمر والمتوسط وخطة العمل للفترة المقبلة.

حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وأسامة مبارز، وكيل الوزارة للمكتب الفني.

شيفرون العالمية البترالبترول الغاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البحر المتوسط

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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