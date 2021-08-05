شرطة التموين تضبط 1306 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1306 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2,24 طن "لحوم وكبدة مجمدة"، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (1,4 طن "مقطعات ومفروم لحوم") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1,1 طن "أسماك مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

واسفرت الجهود عن ضبط ( 5 طن " أرز أبيض" ) معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مخزن للسلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

واسفرت الجهود عن ضبط (3,7 طن "ملح طعام") معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى ، ويشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

وتمكنت الجهود من ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (1,6 طن سكر – 468 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (4,5 طن "منظفات صناعية") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية) بمحافظة الشرقية وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة - بمحافظة البحيرة) ، بحوزته (4,1 طن "أسمدة زراعية") مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.