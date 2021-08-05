طلاب الكليات العلمية بجامعة بني سويف يقودون حملة للتوعية بمرض السكري

نظم مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، مؤتمرًا طبيًا "Health Humans"، أُقيم بهدف خلق مجتمع صحي؛ من خلال بنشر الوعي بين الطلاب فيه بشكل أكبر.

استمر المؤتمر لأربعة أيام متتالية، وقد استهدف طلاب المجال الطبي بمختلف تخصصاتهم كلية طب بشري، وبيطري، وأسنان، وصيدلة، وعلاج طبيعي، وزراعة، والذي عقد في قاعة مرسى السفير بمحافظة بني سويف.

وأوضحت آلاء أيمن، مسؤولة التسويق لهذا المؤتمر وعضو بمكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بني سويف لـ"الدستور" أن المؤتمر كان يحوي الكثير من الفعاليات على مدار أربعة أيام، الأمر الذي جعل تبادل المعلومات العلمية التي من شأنها إيجاد جيل من الأصحاء.

وتابعت، أن المؤتمر، كان مثمر جدا من خلال الموضوعات التي طرحت في، والحضور الذي أذهل الجميع بكم المعلومات العلمية والطبية التي قدمت فيه، من خلال الأساتذة الذين كانوا حريصين على نشر ثقافة التوعية بين الطلاب.

كما أضافت إسراء جوهر، عضو بمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف، أن اليومين الثاني والثالث للمؤتمر قد شملت بعض المهارات الأساسية للطلاب مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، والإعداد لمقابلات العمل والتواصل الإجتماعي والذكاء الاجتماعي ومهارات التفاوض.

استكملت، أن ذلك تم تحت إشراف وحضور كل من دكتور أحمد عبد المولى ودكتور محمود نصر ودكتور أحمد عاطف؛ وذلك بهدف تعليم الطلاب سبل على مواكبة سوق العمل، والتطور مهاراتهم الخاصة بالحصول على وظيفة مناسبة، معلقة:" تعلمت الكثير عن صناعة السيرة الذاتية ومهارة التفاوض، الأمر الذي لا يتقنه العديد من خريجي الكليات العلمية".

ومن جانبه قال إسلام نور عضو مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة بني سويف، أنه الجزء المفضل لديه هو تفاصيل اليوم الرابع، الذي تضمن المشاركة في قافلة طبية متكاملة في مركز ببا، قرية أم الجنازير، بهدف التوعية بمخاطر مرض السكري.

تابع: أن القافلة طالت أكثر من ٢٠٠٠ مواطن، ووعدتهم بخطورة الأمراض المزمنة كالسكري، والضغط، علاوة على دعم القافلة بصيدلية ومعمل تحاليل مجاني.