حريق كبير في المدينة الصناعية جنوبي لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق كبير في المدينة الصناعية في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

واندلع أيضًا حريق في أراضٍ عشبية في خراج بلدتي برقايل والقرقف في عكار، ما لبث أن امتد ليطال بعض أشجار الزيتون في البساتين القريبة.

وأدى تدخل آلية وعناصر الدفاع المدني في مركز برقايل وصهاريج المياه والمتطوعين من بلدية القرقف إلى توقف تمدد النيران والسيطرة على الحريق والحد من الخسائر.

وتواصل سيارة الإطفاء العمل على تبريد موقع الحريق مخافة من تجدده نتيجة الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وبحسب قناة "إم تي في" اللبنانية فقد أصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيانًا قالت فيه: “يواصل عناصر من الدفاع المدني العمل لليوم الرابع على التوالي بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة وبمساندة طوافة تابعة للقوات الجوية على إخماد حريق شب في أحراج وادي جهنم (عكار)”.

كما تمكن العناصر خلال الـ48 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية.