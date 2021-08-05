شريهان:«انحناءة شكر».. وجمهورها: «ست الحسن»

قالت الفنانة شريهان: "لا يوجد كلام يصف سعادتي وفخري وإمتناني.. إنحناءة شكر لكل كلمة كتبت وكل نقد يحترم أو مشاعر صادقة لمست روحي و قلبي"، مضيفة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفن وتحديداً المسرح بالنسبة لي مضاف إليه حبكم حياة.. من قلبي بشكركم جميعاً على حبكم وتقديركم وإحترامكم".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها بتعليقات مختلفة، فقالت رنا وحيد: "شكرا لك على المسرحية جميلة جدا"، وقال أيمن أحمد: "رائع جدا يا فنانة والله ، مطلوب منك المزيد لو سمحتى ، ربنا يوفقك"، فيما غردت أية زكي: "ست الحسن"، وقال أيمن عبد الفتاح: "مسرحية رائعة وبمستوى عالمي الحقيقة"، وقالت شام محمد: "اجمل واعظم فنانه بالوطن العربي شوشو الف تحيه ليكي"، وقال سعد الهاشم: "عودتك أسعدتنا .. شريهان لا مثيل لها حقاً".

جدير بالذكر أن شريهان عرضت لها مؤخرا مسرحية "كوكو شانيل"، بعد غياب دام 20 عاما عن بلوتوهات السينما والمسرح، وحققت نجاحا ملحوظا ولاقت.

وتعد هذه الدراما أول عمل فني لشريهان بعد انقطاعها وتقدم خلالها شخصية "كوكو شانيل"، صاحبة الاسم الشهير في عالم الأزياء والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعة، فهي ولدت في منزل فقير وبعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.