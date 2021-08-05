إدارة الوافدين بجامعة بني سويف تشارك في «الويبينار» التثقيفي للجامعات المصرية

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن مشاركة إدارة الوافدين في الويبينار التثقيفي للجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي للطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادات الإماراتية.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين، والدكتور محمد البدري المستشار الثقافي بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وكذلك العديد من ممثلي الجامعات المصرية والإماراتية وعدد من الطلبة الإماراتيين، وممثل جامعة بني سويف الدكتور حسام نصار المنسق العام لإدارة الوافدين بالجامعة، وأحمد عيد، مدير الإدارة، ومسؤولي المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بالإدارة.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، أن الإدارة تقدم جميع الخدمات للطلاب من خلال الاتصال بالسفارات المختلفة، وإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالطلاب وحل مشكلاتهم وتسهيل الإقامة بأماكن تابعة للجامعة، مثل دار الضيافة وكذلك عمل لقاءات دورية مع الطلاب الوافدين لتسهيل الدراسة والمعيشة في مصر عامة وفي بني سويف خاصة وذلك لتذليل العقبات أمام الوافدين ومناقشة التسهيلات والتخفيضات التي تقدمها الجامعة للوافدين.

- تقديم عرض تفصيلي لطلاب الجامعات الإماراتية خلال "الويبينار"

وقام المنسق العام لإدارة الوافدين بالجامعة بتقديم عرض تفصيلي لطلاب الجامعات الإماراتية خلال الويبينار تناول فيه أهم ما يميز الجامعة من حيث الموقع والتصنيف والكليات والبرامج الخاصة والخدمات المميزة التي تقدمها إدارة الوافدين سواء كانت علمية، اجتماعية، صحية، رياضية، وكيفية احتضان جامعة بني سويف لأبنائها من الطلاب الوافدين.

وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو عرض البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة وكيفية الالتحاق بالجامعة في المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا وشرح التسهيلات المقدمة للطلاب الوافدين.