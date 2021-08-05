الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. أولى عروض مسرحية «شمسية وأربع كراسى» فى الساحل الشمالى

مسرحية شمسية واربع
مسرحية شمسية واربع كراسى

يفتتح الفنان أشرف عبدالباقي أولى عروض "شمسية وأربع كراسي" الليلة، على مسرح الساحل الشمالى وسيتم تقديم العرض حتى يوم 7 أغسطس أي لمدة 3 ليالي متتالية على أن يتم عرضها كل أسبوع لمدة 3 ليالي هي الخميس والجمعة والسبت. 

أسعار التذاكر 

وطرحت تذاكر العرض على أحد المواقع المختصة في حجز التذاكر أونلاين وتم طرح تذاكر العرض في 4 فئات سعرية في متناول الجميع حيث تبدأ بـ150 جيها و300 جنيه و450 جنيه و600 جنيه وتصل لـ750 جنيه للفئة الأعلى الـvip.

والعرض يشهد عودة نجوم مسرح مصر مرة أخرى للعمل معاً في المسرح مع أشرف عبدالباقي حيث يستعد كل من الممثل محمد أسامة، أوس أوس، ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور وميريهان حسين، بجانب عدد كبير من الوجوه الجديدة ومن إخراج أشرف عبدالباقي.

قصة مسرحية شمسية وأربع كراسى 

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.

ومن ناحية أخرى يعرض الفنان أشرف عبدالباقي  في نفس الوقت مسرحية "جريما في المعادي" علي الريحاني بالقاهرة وهو العرض الذي حقق نجاح جماهيري كبير في مصر ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين الشباب والعرض تم تمصيره وهي فكرة عالمية

وأثار الفنان أشرف عبدالباقي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد إعلانه مشاركة مطرب ومؤدي المهرجانات حمو بيكا كضيف شرف في مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسي" .

وقوبل المنشور الذى نشره بطل المسرحية أشرف عبدالباقي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بالهجوم، حيث يحمل بوسترات منفردة للمشاركين في المسرحية، وظهر فيهم حمو بيكا، وتم كتابة تنويه على البوستر بأنه ضيفها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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