الخميس 05 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«العارف» يتراجع لأقل من مليون جنيه لأول مرة منذ طرحه بدور العرض

احمد عز
احمد عز

حقق فيلم "العارف" للنجم أحمد عز أمس إيرادات بلغت 814 ألف جنيه لتتراجع إيراداته اليومية  للمرة الأولى منذ طرحه فى دور العرض لأقل من مليون جنيه، وذلك عقب طرح فيلم نجم الكوميديا محمد هنيدى "النمس والإنس" ليصبح مجموع إيراداته 43 مليون و313 ألف جنيه.

وينافس العارف لأحمد عز فى شباك التذاكر أمام أفلام عدد كبير من النجوم منها فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، وفيلم "مش أنا" لنجم الجيل تامر حسنى.

قصة فيلم العارف

يعتبر فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر، وإيطاليا، وبلغاريا، وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يقدم الفنان أحمد عز شخصية البطل باسم "يونس"، وهو ما يطلق عليه "العارف"، ويتميز هذا الشخص بعدة سمات خارقة، حيث يظهر خلال الأحداث بأنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت، وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ويتطرق الفيلم إلى فكرة القرصنة الإلكترونية واستخدام الإنترنت وغيرها من الأمور. 

وخلال الأحداث يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به. 

أبطال الفيلم 

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من  كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

على جانب آخر، يواصل أحمد عز بطل الفيلم  تصوير مشاهده في فيلم “كيرة والجن” في شارع المعز بمنطقة الجمالية، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل، ويشارك في بطولة فيلم كيرة والجن كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج مروان حامد.

أحمد عز العارف فيلم العارف العارف احمد عز ايرادات فيلم العارف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

الأكثر قراءة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أولمبياد طوكيو: الفراعنة ينافسون على البرونزية بعد خسارة حلم الذهب

بعد ذروة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حقيقة حصول الأولى على 99%

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

العبودية في شكل جديد

أسماء محفوظ

تيجى نسيب الموبايل

د. بهي الدين مرسي

الحرب على الفقر

منى رجب

الشعب التونسى يختار الحرية

خالد عكاشة

طبول الحرب تقرع فى بحر العرب

ماجد حبته

شتاء الشهر المقبل!

د هند جاد

طفلة وأب وثالثهما الشيطان

ماجد حبته

أكل وشرب.. وفرص عمل

صور

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الأهلى ودجلة

«كلب» يقتحم ملعب مباراة الأهلى ووادى دجلة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان: ندعو الأمم المتحدة لردع إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة

الجامعة العربية تُحذر من «مغبة» التصعيد في جنوب لبنان

عون: اسرائيل استخدمت سلاحها الجوي لأول مرة في استهداف لبنان منذ 2006