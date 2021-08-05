«العارف» يتراجع لأقل من مليون جنيه لأول مرة منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم "العارف" للنجم أحمد عز أمس إيرادات بلغت 814 ألف جنيه لتتراجع إيراداته اليومية للمرة الأولى منذ طرحه فى دور العرض لأقل من مليون جنيه، وذلك عقب طرح فيلم نجم الكوميديا محمد هنيدى "النمس والإنس" ليصبح مجموع إيراداته 43 مليون و313 ألف جنيه.

وينافس العارف لأحمد عز فى شباك التذاكر أمام أفلام عدد كبير من النجوم منها فيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، وفيلم "مش أنا" لنجم الجيل تامر حسنى.

قصة فيلم العارف

يعتبر فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا في السينما المصرية، وهو أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول هي مصر، وإيطاليا، وبلغاريا، وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

يقدم الفنان أحمد عز شخصية البطل باسم "يونس"، وهو ما يطلق عليه "العارف"، ويتميز هذا الشخص بعدة سمات خارقة، حيث يظهر خلال الأحداث بأنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت، وكيف يسرق الأموال بطرق لا يكتشفها رجال الشرطة، ويتطرق الفيلم إلى فكرة القرصنة الإلكترونية واستخدام الإنترنت وغيرها من الأمور.

وخلال الأحداث يسافر "العارف" إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم كلا من كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

على جانب آخر، يواصل أحمد عز بطل الفيلم تصوير مشاهده في فيلم “كيرة والجن” في شارع المعز بمنطقة الجمالية، حيث أوشك على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل، ويشارك في بطولة فيلم كيرة والجن كل من كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج مروان حامد.