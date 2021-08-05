الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيل جيتس يعترف: «ميليندا» شخصية عظيمة وقرار الانفصال عنها نهاية حزينة

بيل جيتس
بيل جيتس

قال بيل جيتس الملياردير الأمريكي، ومؤسس شركة مايكروسوفت، إن قرار انفصاله عن شريكة حياته ميليندا حدث محزن للغاية.


ووفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن طليقته شخصية عظيمة، مؤكداً أن "هذه الشراكة التي وصلنا إلى نهايتها هي مصدر حزن شخصي كبير".

كما أوضح جيتس أنه لا يزال يتواصل مع ميليندا ويعمل الاثنان معًا في الأمور المتعلقة بمؤسستهما العالمية.


وتطرق مؤسس شركة "مايكروسوفت" للتقارير التي تفيد بأن ميليندا كانت "قلقة" بشأن علاقته مع رجل الأعمال المدان بارتكاب اعتداء جنسي جيفري إبستين، والذي الذي توفي في السجن عام 2019 في انتظار محاكمته، وأوضح بيل غيتس في مقابلته قائلاً "تناولت عدة وجبات عشاء معه لمناقشة الأعمال الخيرية، و عندما بدا أن هذا لم يكن شيئا حقيقيا، انتهت العلاقة".


كما أضاف: "كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت معه ومنحه المصداقية.. لقد أخطأت".

وتابع بيل جيتس قوله "بالتأكيد كل شخص يشعر بالندم ولكن هذا وقت التفكير، وفي هذه المرحلة أنا بحاجة إلى المضي قدمًا" مضيفاً "عملي مهم جدًا بالنسبة لي، داخل الأسرة سوف نشفى بأفضل ما نستطيع ونتعلم مما يحدث".

وتم الانتهاء من فسخ الزواج من قبل قاض في مقاطعة كينج بواشنطن، وفقاً لسجلات المحكمة، التي ذكرت بالتفصيل أن أياً من الطرفين لن يحصل على "الدعم الزوجي" أو يغير اسمه.


كما أمر القاضي آل غيتس بتقسيم ممتلكاتهم وفقاً لشروط عقد الانفصال، الذي يظل سرياً بموجب شروط الطلاق، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرج.

بعد ثلاثة أشهر من إعلان انفصالهما لأول مرة بعد 27 عاماً من الزواج، أصبح طلاق بيل غيتس وميليندا جيتس رسمياً.


وتم الانتهاء من فسخ الزواج من قبل قاض يوم الاثنين في مقاطعة كينج بواشنطن، وفقاً لسجلات المحكمة، التي ذكرت بالتفصيل أن أياً من الطرفين لن يحصل على "الدعم الزوجي" أو يغير اسمه.
 

بيل جيتس قرار انفصال شريكته حياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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