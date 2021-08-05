أول روبوت صيني لبناء خطوط المترو يغادر خط الإنتاج

غادر أول روبوت صيني لتجميع مكونات المباني، خط الإنتاج في مقاطعة جيانجسو بشرقي البلاد، حيث من المخطط استخدام هذا الروبوت، الذي طورته شركة المجموعة الصينية المحدودة لعلوم وصناعة السكك الحديدية والمجموعة الصينية لهندسة بناء السكك الحديدية، في بناء أحد خطوط المترو في قوانجتشو.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية اليوم الخميس - أنه تم تزويد الروبوت بـ72 جهاز استشعار و50 كاميرا، ويصل طوله إلى 80 مترا ويزن 460 طنا ويمتد نطاقه الفعال إلى 69 مترا، ويمكنه تركيب دعامات يصل وزنها إلى 120 طنا، كما يمكن للروبوت من خلال ما إجماليه ثماني أرجل مستقلة قابلة للتحرك مكونة من 32 إطارا، التحرك على نحو أكثر مرونة وتجاوز العوائق.

وقال أحد الباحثين، إن دقة القياس بالنسبة للروبوت، الذي يعتمد تكنولوجيا بيدو لتحديد المواقع، تصل إلى 10 ملليمترات، وأنه تم التقدم بطلب للحصول على براءتي اختراع على المستوى الوطني لهذا الروبوت.



وفي سياق آخر، أطلقت الصين قمرين صناعيين للوسائط المتعددة، إلى المدار المخطط من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين يوم أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونغ مارش - 6" مساء يوم الأربعاء.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي الرقم 382 لصواريخ من سلسلة لونغ مارش.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الصين، أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم سيكون للخدمة المدنية، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعي الجديد مزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بُعد، وعمره المصمم يبلغ 8 سنوات، وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي، موضحة أنه سيرصد غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها.