استقرار أسعار الدولار في نهاية التعاملات الأسبوعية

ساد الاستقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة في مصر، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية.

ففي بنكي "الأهلي المصري" و"مصر" استقر سعر الدولار ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، استقر الدولار ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر، أيضا، سعر الدولار في البنك التجارى الدولي و"كريدي أجريكول" و"اتش اس بي سي" و"بلوم مصر"، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وفي التجارى وفا بنك، سجل الدولار هدوءا ليبلغ 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، سجلت العملة الأوروبية الموحدة "يورو"، تراجعا أمام الجنيه المصري، ففي بنك مصر والبنك الأهلي سجلت 18.49جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

وفي البنك التجارى الدولي، تباينت العملة الأوروبية لتسجل 18.51 جنيه للشراء، و 57.65 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، ظل الريال السعودي محتفظا بهدوئه، ففي بنكي الأهلي المصرى وبنك مصر سجل 4.16 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.

ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لإستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن أمس عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لديه بمقدار 25 مليون دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، حيث سجلت بنهاية يوليو الماضي 40 مليارا و609 ملايين دولار مقابل 40 مليارا و 584 مليون دولار في يونيو السابق عليه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم /الخميس/، لتحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه المصري.