«خنقها وضربها بآلة حادة».. تفاصيل وفاة راقصة أجنبية داخل عقار بالتجمع

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة راقصة أجنبية عثر عليها متوفاة داخل عقار بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول، والذي أكد الطريقة التي أدت لوفاتها، حيث تبين من الكشف عليها وجود آثار خنق حول الرقبة، وآثار ضرب في الرأس بآلة حادة.

وكان قد قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة أمس الأربعاء بتجديد حبس المتهم بقتل راقصة أجنبية بعد خلافات مالية نشبت بينهما، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة الكلية قد أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة لكشف ملابسات الواقعة ، وتبين وجود شخص كان على علاقة بالمجنى عليها وهو من قام بقتلها.

البداية

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بالعثور على إحدى السيدات "متوفاة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات كائن داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة القسم وبجوارها (حقيبة يد – وحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات).

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فريق البحث إلى تحديد هوية المتوفاة وتبين أنها " راقصة " تحمل جنسية إحدى الدول ، ومقيمة بمنطقة الزمالك، وباستكمال التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المتوفاة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده (مقيم بمحافظة السويس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعرف على المجني عليها عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبسبب خلافات مالية بينهما اختمرت فى ذهنه فكرة استدراجها للمنطقة محل الواقعة بأحد العقارات – خالٍ من السكان –والسابق له محاولة استئجار شقة به بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" ولدى شك المجني عليها في ذلك حاولت الانصراف، فقام بإنهاء حياتها، ثم استولى منها على مبلغ مالي وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.