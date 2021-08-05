الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بمنطقة قصر النيل

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من عامل بمنطقة قصر النيل، حيث تبين أن مقدم البلاغ اختلق الواقعة واستولى على المبلغ. 

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من عامل بمحل ملابس بمحافظة الإسكندرية - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف حقيبة بلاستيكية كانت بحوزته، وبداخلها مبلغ مالي ولاذا بالفرار، وقرر بأن المبلغ المالي المشار إليه خاص بمالك المحل عمله وأنه كان في سبيله لتسليمه لأحد الأشخاص بميدان رمسيس.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بالاستيلاء على المبلغ المالي واختلاق الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها المبلغ المالي بمكان إخفائها بالعقار محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة مبلغ مالي قصر النيل سرقة سرقة حقيبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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