انقطاع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن انقطاع المياه عن مناطق (المكس - البيطاش - الهانوفيل)، من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الجمعة، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة بالخطوط المغذية.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال الصيانة الطارئة للخط الناقل للمياه أمام أسماك الشابوري بمنطقة المكس.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق آخر، تفقد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مشروع إحلال وتجديد خط 12 بوصة طريق الكيلو 71 حتى جناكليس، والمرور على قرية أحمد بدوي بفرع عشرين، للوقوف على تطورات الموقف التنفيذى للقرى المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأجرى جابر جولة تفقدية لعدد من الفروع التجارية وخدمة العملاء، وناقش المشكلات التي تتعلق بالقطاع التجارى، ووجه بأهمية تطوير نسب التحصيل وبذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتابع رئيس شركة مياه الإسكندرية، أعمال التشغيل لرافع الهجانة ورافع الكيلو 46 لمتابعة الضغوط خاصة في موجة الحر الشديدة.