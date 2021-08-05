محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري سنة 1443 ..هذا نصها:

"يطيب لي أن أتقدم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعام الهجري أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل أن يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن، وأن يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم".

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تفقد صباح اليوم، الأعمال الجارية لإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وأكد محافظ القاهرة أن منطقة عزبة أبو قرن من أكبر وأصعب المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة حيث تبلغ مساحتها 45 فدان وتلاصق جامع عمرو بن العاص وحديقة الفسطاط وشارع صلاح سالم، مشيرا إلى أنه تم إخلاء 26 عقار حتى الآن من إجمالي 1412 عقار بالمنطقة ونقل 51 أسرة مستحقة إلى مساكن حضارية بمشروع معا 1، 2 بحي السلام من إجمالي 4758 أسرة مستحقة بالمنطقة سيتم نقلهم تباعًا .

وأضاف المحافظ أن الدولة لا تترك الأماكن التي يتم إزالتها دون تطوير بل تعيد تخطيطها مرة أخرى فى مشروعات تخدم المواطنين ، مشيرا إلى أن منطقة عزبة أبو قرن ستدخل ضمن مشروع تلال الفسطاط والذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية ، مع عمل أنشطة بها تتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية والتاريخية والثقافية .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل إليها المواطنون بمدينة معًا مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية ، مركز شباب ، مدارس ، خطوط نقل عام ، مخابز) كما وفرت أجهزة المحافظة سيارات لنقل السكان وعمال لمساعدتهم على نقل متعلقاتهم الشخصية .

وكانت المنطقة الجنوبية بالقاهرة، أمس، برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قد أعلنت عن استمرار أعمال حملة الإزالة بعزبة ابو قرن لليوم الثاني على التوالي بمصر القديمة، بشأن الإزالة الجارية ، حيث وصل عدد الأسر التي تم نقلها تسكينها بالوحدات الجديدة المجهزة بمشروع معًا بالسلام إلى 51 أسرة، ليصل إجمالي العقارات التي تم الانتهاء منها 41 عقارًا، تم هدم 15 عقارًا كليًا، وإخلاء 26عقارًا تمهيدًا لتنفيذ الإزالة.