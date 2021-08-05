الأنبا عمانوئيل يترأس القداس بكنيسة سلطانة الملائكة في قنا

ترأس الأنبا عمانوئيل، مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة سلطانة الملائكة بقنا، وشاركه الصلاة الأب إسطفانوس عزيز، راعي الكنيسة.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، اختتمت إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك فعاليات كارنفال الكتاب المقدس ٢٠٢١.

وأجري الأنبا عمانوئيل حوارًا أبويًا مع الأطفال المشتركين وقد دار الحوار حول حياة القديس بولس الرسول ورحلاته بدايةً من دمشق التي غيرت مجرى حياته؟

من هو الأنبا عمانوئيل عياد؟

حاصل على ليسانس فلسفة ولاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادى وماجستير في اللاهوت الأدبي، وماجستير في القانون الكنسي بروما، وأصبح كاهنًا فى 25 فبراير 1997 بكوم غريب بأسيوط على يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط

سافر إلى روما للدراسة من أكتوبر 1997 حتى سبتمبر 1999 شغل أمين سر المجمع الشرقى بالفاتيكان وكان ممثلا لكنيسة مصر الكاثوليكية بالفاتيكان لمدة 13 سنة

نُصب بطريرك الكاثوليك بالأقصر، 10 يونيو 2016، فى كنيسة الملاك ميخائيل للأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ بالسواقى بمدينة الأقصر، خلفًا للأنبا يؤانس زكريا الذى تنيح عن عمر يناهز 66 عامًا بعد تعرضه لسكتة قلبية تضم الإيبارشية المسئول عنها أربعة محافظات هى قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.

كان مسئولا عن ترتيب زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى مصر يسبب الاختيار معيشتة 18 عاما فى إيطاليا منها 5 سنوات دراسة و13 سنة فى العمل بالفاتيكان، فكان لديه دراية بالدوائر الفاتيكانية.