الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

إلغاء مقلب قمامة بجوار معهد الأورام بنطاق حي غرب

محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة لرفع القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية استكمال وتكثيف حملات النظافة والتخلص من تجمعات القمامة والمخلفات من مختلف المناطق والطرق العامة، من أجل استعادة الشكل الحضاري والجمالي اللائق للمحافظة والحفاظ على مستوى النظافة.

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة خاصة بقطاع النظافة التي تعتبر أولوية في العمل بالمحافظة، وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز والأحياء بصفة دورية ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول حتى لا تتراكم بشكل غير لائق وحفاظاً على صحة المواطنين والمنظر العام للشوارع  والميادين.


وكان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات نظافة مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية ورفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات يوميًا.


وأوضح محمد بشير رئيس حي غرب مدينة أسيوط، أنه تم تنفيذ حملة نظافة للطريق الدائرى بنطاق الحى بواسطة المعدات الجديدة لشفط الاتربة بمشاركة عمال ومشرفي النظافة التابعين للحي وتحت إشراف نواب حي غرب، حيث تم رفع كفاءة الطريق إزالة الأتربة والمخلفات من على جانبيه كما تم شن عدة حملات بمناطق أخرى بنطاق الحي حيث إلغاء مقلب للقمامة بجوار معهد الأورام ورفع كافة المخلفات والقمامة من المكان وتسويته وذلك حرصاً على خلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين، مؤكداً على مواصلة الجهود لرفع كافة المخلفات التي تضر بحالة الطرق والشوارع والميادين.

حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
حملات النظافة
محافظة اسيوط محافظ أسيوط الطريق الدائري معهد الاورام حملات نظافة اللواء عصام سعد الشوارع والميادين حملات النظافة الطرق العامة رؤساء المراكز صحة المواطنين تقديم خدمات طريق الدائري رئيس حى غرب القري والمراكز حملات نظافة مكثفة القطاعات المختلفة جميع القطاعات

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الفقراء وقميص عثمان

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