الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: اختبارات القبول بمدارس المتفوقين 15 أغسطس

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التقدم الالكتروني، لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسى المقبل 2021/2022، بداية الشهر الجاري.

وتقوم الوزارة بفرز ملفات الطلاب المتقدمين وفقاً للشروط المحددة للتقديم، على أن يتم إجراء اختبارات القبول للطلاب، بداية من الأحد 15 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 18 من نفس الشهر.

وكان قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي فى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، وفق شروط ومواعيد التقدم على المدارس فى محافظات محافظات الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية.

وحددت الوزارة، أنه يجب أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، وأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وتابعت الوزارة: أن "الطلاب قاموا بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار، مع تقديم  المستندات الآتية: لصق (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد".

وشددت الوزارة على أن تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.

 

مدينة السادات وزارة التربية الامتحانات الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مدارس المتفوقين المستندات المطلوبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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