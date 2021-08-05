حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التطعيم ضد كورونا في العراق

أوصت لجنة الصحة النيابية العراقية، اليوم الخميس، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح، فيما أشارت إلى أن فرض حظر للتجوال غير مجدٍ.

وقال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي، في تصريحات لوسائل الإعلام العراقية، إن توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها الى وزارة الصحة واضحة وصريحة، مبيناً أن "ما يشهده البلد أمراً غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، وتوصياتنا صبت على الجانبين العلاجي والوقائي".

وتابع: "أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات"، لافتاً الى أن "توصياتنا للجانب الوقائي يتعلق بالجهد الحكومي ونلاحظ أنَّ هناك استخفافاً من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين".

وذكر الزيادي أن "فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي"، مشدداً على ضرورة أن " تكون هناك حملة كبيرة من وزارة الصحة لفتح منافذ تلقيحية أخرى وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات إضافة الى فرض الأمور الوقائية التقليدية مثل التباعد الاجتماعي والكمامة وهذا الأمر أصبح مملَّاً لكثرة طرحه".

وكشفت وزارة الصحة، في 2اغسطس الحالي، عن خطة وطنية وحكومية موسّعة في زيادة عدد منافذ توزيع لقاح كورونا في بغداد باقي المحافظات العراقية.

ارتفاع كبير فى الإصابات كورونا بالعراق

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع الوفيات الناتجة من فيروس كورونا الأسبوع الماضي على مستوى العالم، بنسبة 21%.

وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن أغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفًا، كانت في الأميركتين وجنوب شرقي آسيا، حسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو، كما بلغ إجمالي الإصابات المعلنة الأسبوع الماضي 3.8 مليون حالة، بزيادة 8%.

وسبق أن حثت منظمة الصحة العالمية على ضرورة التعامل مع المتحور دلتا من فيروس كورونا بصفته "تحذيراً"، حيث يتطلب تكثيف الجهود للحؤول دون ظهور طفرات أكثر خطورة، بعد أن تسببت بظهور موجات جديدة في دول عدة حول العالم، مؤكدة أن اللقاحات هي "الحلّ السحري الوحيد" ضد الفيروس.

وقال المسئول عن حالات الطوارئ لدى المنظمة، الدكتور مايك راين، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المتحور "دلتا هو بمثابة تحذير يخبرنا بأن الفيروس يتطور، لكنه أيضاً بمثابة نداء للتحرك، للقيام بشيء ما قبل ظهور أشكال أكثر خطورة من المتحورات".

وتجاوزت حصيلة الوفيات العالمية بسبب وباء "كورونا" (كوفيد- 19) أربعة ملايين شخص عبر العالم، في حين بلغت الإصابات 194 مليون حالة منذ ظهور فيروس الوباء التاجي.

وشددت منظمة الصحة العالمية على وزارة الصحة العراقية، بأن العراق دخل في الموجة الوبائية الأخطر «دلتا»، بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية بـ13515 حالة و66 وفاة.