ضمن «حياة كريمة».. تنفيذ قوافل طبية شهرية في قرى أسيوط

كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار تنفيذ القوافل الطبية العلاجية الشهرية بكافة مراكز وقرى المحافظة معلنا عن خطة القوافل خلال شهر أغسطس 2021 والتي تشمل عدة قرى بـ 3 مراكز وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأوضح محافظ أسيوط أن ذلك يأتي لتوفير خدمات الرعاية الصحية الكاملة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والوصول إلى المواطنين بالأماكن والقرى البعيدة لدعم مستوى الخدمة الصحية بتلك القرى، تفعيلًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجاً.

- القوافل هدفها تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين



وأوضح المحافظ أن هذه القوافل تنفذها وزارة الصحة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي بالمجان للتأكد من سلامتهم، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم لهذه القوافل للقيام بعملها على أكمل وجه موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة سير عمل القوافل وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة.

وأوضح "سعد" إن مديرية الصحة أعدت جدول تنفيذ القوافل الطبية الشاملة والتي تستمر يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة، وتبدأ من يوم 3 أغسطس الجاري وحتى نهاية الشهر 29 أغسطس 2021.

وتتضمن قرى البلايزة بمركز أبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 3و4 أغسطس، وقرية أبوخرص بأبوتيج يومي السبت والأحد 7و8 أغسطس، والزرابي بأبوتيج يومي الثلاثاء والأربعاء 10و11 أغسطس، كما يتم تنفيذ قافلة بقرية قرقارص بمركز أسيوط يومي السبت والأحد 14 و15 أغسطس، وفي قرية الزاوية بمركز أسيوط يومي 17 و18 أغسطس، بينما يتم تنفيذ قافلة يومي 21 و22 أغسطس بقرية بلوط بمركز القوصية، ويومي 24 و25 أغسطس بقرية نزالي جنوب بمركز القوصية، وبقرية بني قرة بالقوصية يومي 28 و29 أغسطس، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتوفير الكشف الطبي والتحاليل والعلاج بالمجان على نفقة الدولة.