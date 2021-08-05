الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى مشيدًا بـ«سايلو فودز»: شكرًا القوات المسلحة على هذا الصرح العملاق

مدبولي
مدبولي

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة، اليوم، بحدث افتتاح مدينة "سايلو فودز" المختصة في الصناعات الغذائية، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجها بالشكر إلى القوات المسلحة على تنفيذ هذا الصرح الإنتاجي العملاق وفق أحدث المستويات والنظم العالمية، بما يستهدف تحقيق أهداف استقرار الأمن الغذائي.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج الجولات الميدانية التي يقوم بها رفقة أعضاء الحكومة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارات في متابعة ما يتم تنفيذه، والتأكد من تذليل كافة المعوقات والعقبات، ودفع سير العمل، مؤكداً أن هذا المشروع سيغير وجه الحياة في الريف المصري، ويحسن معيشة المواطنين، ويحدث نقلة نوعية غير مسبوقة، مشدداً على أن هناك متابعة مستمرة من الرئيس لهذه المبادرة ويضعها على رأس أجندة الأولويات.

كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري التي عكسها تقرير مؤسسة "موديز" العالمية، التى قامت بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة "كورونا"، كما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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