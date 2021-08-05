رئيس الجمهورية العراقي : بغداد تدعم بقوة استقرار المنطقة وإنهاء التوترات

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أن العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وإنهاء التوترات، فيما أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف القطاعات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، أن الرئيس صالح، التقى، في طهران، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، بحضور وزيري خارجية البلدين وعددٍ من كبار المسؤولين من الجانبين"، مبينًا أنه جرى بحث الملفات المشتركة بين البلدين الجارين بما يعزز العلاقات الراسخة بينهما، فضلًا عن بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف أن "صالح هنأ في مستهل اللقاء، الرئيسَ إبراهيم رئيسي، بمناسبة تسنّمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه وتحقيق مزيدًا من التقدم والرفعة والازدهار للشعب الإيراني الصديق، كما أعرب عن شكره لهذه الدعوة من الجانب الإيراني".

وأوضح أن "اللقاء بحث العلاقات الاخوية الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وهي علاقات راسخة في التاريخ، تجمعها أواصرُ اجتماعية ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة مشتركة، تعود بالمنفعة على البلدين وكل المنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة تنميتها في مختلف المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري".

وأشاد رئيس الجمهورية العراقي بدور إيران الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي ومخططاته في زعزعة أمن واستقرار المنطقة"، لافتا إلى أن "العراق يدعم بقوة استقرار المنطقة وسلامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها.

وأكّد على حاجة المنطقة إلى التفاهمات وتنسيق الجهود والركون إلى المشتركات عبر حوارات بنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة العديد من التحديات التي تتقاسمها دول المنطقة في مواجهة الإرهاب والأزمات الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، ومخاطر التغيّر المناخي وحماية البيئة"، مشددًا على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة هو عنصرٌ أساسي للأمن والاستقرار الإقليمي وعامل للترابط الاقتصادي.