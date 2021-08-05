غدًا.. روبى تحيى حفلًا بمصاحبة محمود العسيلي في العلمين

تحيى الفنانة روبي غدًا الجمعة حفل غنائي ضخم بصحبة الفنان محمود العسيلي ويقام الحفل في مدينة العلمين الجديدة ضمن مهرجان الماسة العلمين الغنائي في موسمه الثالث.

أسعار وشروط حفل روبي الجديد

نفذت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية حيث طرحت الجهة المنظمة للحفل أسعار التذاكر وشروط الحضور عبر أحد مواقع حجز التذاكر أونلاين، وجاءت أسعار التذاكر في ثلاث فئات كالأتي هم 500 جنيه و1000 جنيه و2000 جنيه للفئة الـvip، أما شروط الحضور وحددت الجهة شرطًا واحدًا فقط وهو ممنوع دخول الحفل لأقل من 15 عامًا.

موعد طرح أغنية روبي الجديدة

وتستعد الفنانة روبي لطرح أغنية جديدة من ألبومها تحمل اسم "على سهوة" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان الملحن بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل.

وكانت روبي قد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "أمك وأبوك"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، والأغنية هى أولى أغاني "الميني ألبوم" الجديد "على سهوة" الذى تطرحه في صيف 2021 ويضم 5 أغاني.

"أمك وأبوك" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

روبي تثير جدلًا بحفلها الأول في الساحل الشمالي

وكان حفل روبى الأول بالساحل الشمالى فى الصيف الحالى قد أحدث جدلًا كبيرًا حيث كانت هناك شروط وقواعد أعلنت عنها الفنانة روبى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام وكان من شروط دخول الحفل: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عامًا، للثنائيات فقط (كابلز) لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية يسمح بارتداء التربون لا يسمح باستخدام العنف يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".