الصين تُطلق قمرين صناعيين للوسائط المتعددة

أطلقت الصين قمرين صناعيين للوسائط المتعددة، إلى المدار المخطط من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين يوم أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، بأنه تم إطلاق القمرين من قبل صاروخ "لونغ مارش-6" مساء يوم الأربعاء.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي الرقم 382 لصواريخ من سلسلة لونغ مارش.

وفي الشهر الماضي، أطلقت الصين، أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم سيكون للخدمة المدنية، وذلك من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن القمر الصناعي الجديد مزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بُعد، وعمره المصمم يبلغ 8 سنوات، وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي، موضحة أنه سيرصد غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها.

وأضافت أنه سيرصد البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها، فضلًا عن بيانات الغلاف الأيوني لتلبية حاجات التنبؤ الجوي الفضائي وخدمات الدعم، مؤكدة أنه تم تطوير القمر الصناعي والصاروخ من قبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية، والتي تعمل تحت إشراف الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

فيما كان قد أجرى رائدا الفضاء الصينيان أول عملية سير في الفضاء لهما من محطة تيانجونج الفضائية، أمس الأحد.

وظهر رائدا الفضاء ليو بومينج، وتانج هونجبو وهما يغادران المحطة مرتديين بذلتيهما الفضائيتين في مهمة تستغرق عدة ساعات، حيث يقومان بتثبيت معدات على السطح الخارجي للمحطة بالإضافة إلى إجراء اختبارات.