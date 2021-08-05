كلية التربية النوعية بسوهاج تبدأ اختبارات القدرات.. السبت

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكلية التربية النوعية بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، لتبدأ في الفترة من ٧ وحتى ١٩ أغسطس الجاري بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن اختبارات القدرات ستجري وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ، حيث يلزم ارتداء الطلاب للكمامات أثناء دخول الامتحان، مع مراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات، وتوفير مقياس حرارة داخل الجامعات لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول.

وأوضحت الدكتور زينب الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن التسجيل وحجز اختبارات القدرات سيبداً يوم الخميس القادم الموافق ٥ أغسطس الجاري، إلكترونياً عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي:www.tansik.egypt.gov.eg لافتة إلى أنه على الطلاب تقديم أصل الرقم القومي ورقم الجلوس، وعدد (2) صورة شخصية فوتوغرافية ، وتسديد المقابل المالي المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الكتروني عن طريق "ATM".

وأضافت الدكتورة زينب، أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية ستكون كالأتي سماع 65 درجة، وتقييم الاختبار السماعي، اختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية تشمل اختبار معلومات عامة 30 درجة، اختبار رسم 40 درجة، اختبار تصميم 30 درجة.

والجدير بالذكر أن شروط النجاح في اختبارات القدرات هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.



فيما تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال الامتحان الإلكتروني التجريبي لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري، والتي تجري داخل قاعات مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.

وخلال جولته أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، على أن تجربة الامتحانات الإلكترونية تأتى تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير منظومة التعليم والامتحانات فى مصر، من أجل رفع مستوى خريجي الجامعات المصرية، وخاصة خريجي كليات الطب، مضيفاً أن تغيير آليات التقييم والاختبارات تضمن أن أهداف التعليم الطبي تحولت إلى معارف ومهارات مكتسبة لطلاب كليات الطب، كما يضمن تقليل دور العامل البشري وتحقيق المساواه والعدالة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، أن الاختبارات الإلكترونية تم تصميمها طبقاً للمعايير الدولية، لقياس قدرات الطلاب بدقة وفعالية دون تدخل بشري، كما يتم تصحيحها إلكترونياً لضمان الشفافية والعدالة، مشيراً إلى أنه تم اليوم إجراء الاختبار الإلكتروني التجريبي لطلاب الفرقة الأولى في مقرر آليات وأسس المرض والعلاج، تمهيداََ لإجراء الامتحان الفعلي يوم الأحد القادم الموافق ٨ من أغسطس الجاري.

وأضاف الدكتور صلاح رشدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية، أن الاختبارات الإلكترونية تجري داخل مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة، حيث يضم ٥٥٧ جهاز كمبيوتر، تم توزيعها علي ٨ قاعات مجهزة علي مستوي عالي من التقنية طبقاً للمواصفات التي وضعتها الوزارة.

وقال الدكتور عصام محمد عبدالله مدير برنامج (5+2)، أن الدكتور مصطفي عبد الخالق قام بتفقد قاعات الاختبارات الإلكترونية واطمئن على مدي انتظام ويسر أداء الامتحان، لافتاً إلى أنه تم توفير اتوبيسات خاصة لتيسير نقل الطلاب ذهاباََ وإياباََ من المقر القديم للجديد مجانا