مصرع شاب سقط من أعلى عقار بالمرج.. وشهود عيان: انتحر

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من سطح عقار سكني في منطقة المرج محافظة القاهرة، وتم نقله الى المستشفى وبجسده إصابات وكسور بالغة الخطورة وتوفي على إثرها في الحال، وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل مصرع شاب سقط من سطح عمارة في المرج

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أم كونها حالة انتحار، وقال شهود عيان أن الشاب انتحر، وأضاف شهود العيان ان المتوفى ألقى بنفسه من الطابق العاشر بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وأن جسده تهشم جراء السقوط من هذا العلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعي الميداني هي تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية والكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية و فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية وتقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون.

وبحث قضايا الأحوال الشخصية وأبرزها تنازع البنوة، و بحث القضايا العمالية "إصابات العمل – الأمراض المهنية و التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية والكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيًا وحضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى والمثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم اختصاصات المعامل الطبية الشرعية.