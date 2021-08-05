قصور الثقافة تواصل عروضها الفنية بـ«صيف إسكندرية» (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة الفعاليات الفنية "صيف إسكندرية"، والتي تنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بقصور ثقافة "الأنفوشي، مصطفى كامل، الشاطبي" بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتستمر حتى منتصف شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بإقامة أنشطة فنية وثقافية للجماهير خلال فصل الصيف وخاصة للمصطافين بالمدن الساحلية.

قدمت فرقة البحيرة للفنون الشعبية على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عدد من التابلوهات الاستعراضية منها "عرايس المولد ، فاصل تنورة، العرافة" تدريب وتصميم رقصات سعيد فتحى، كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية رقصاتها المعبرة عن التراث بمدن القناة ومنها "الضمه، آه ياللي، البحرية، بتغنى لمين" تدريب وتصميم رقصات محمد صالح، واختتمت العروض بتقديم فرقة أسيوط للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية المعبرة عن التراث بصعيد مصر ومنها "الكف، التحميله، العصاية" تدريب وتصميم رقصات مصطفى أمين.

جاءت العروض بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ولفيف من المثقفين والفنانين بالمحافظة.

الفعاليات الفنية صيف إسكندرية

الفعاليات الفنية صيف إسكندرية

الفعاليات الفنية صيف إسكندرية

الفعاليات الفنية صيف إسكندرية

الفعاليات الفنية صيف إسكندرية

يذكر أن فعاليات “صيف إسكندرية” مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات، بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة أطلقت "صيف إسكندرية"، والتي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتشمل تكثيفا للمنتج الثقافي والفني لهيئة قصور الثقافة في مختلف المواقع بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بتكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية خلال فصل الصيف، خاصة في المدن الساحلية التي تستقبل زوارا من مختلف المحافظات.