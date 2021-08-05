«المحسوسة» 44 السبت.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي حذرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

وتكشف "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الطقس سوف يستمر على القاهرة بدرجة 40 حتى يوم السبت المقبل.



درجات الحرارة الخميس 5 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 ، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 6 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والمحسوسة 42، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة السبت 7 أغسطس2021:

على القاهرة والوجه البحرى 41 درجة والمحسوسة 43 ، وعلى السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 8 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الإثنين 9 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.