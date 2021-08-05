الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طب التحريات في العثور على جثة سيدة متحللة في شقتها بالدرب الأحمر

جثة سيدة
جثة سيدة

تجري النيابة العامة بجنوب القاهرة، اليوم الخميس، تحقيقات موسعة في العثورعلى جثة سيدة متعفنة داخل شقتها في الدرب الأحمر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.  

 وتكثف إدارة مباحث القاهرة، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لربة منزل داخل شقتها في منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، و جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، كما قررت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم عن الواقعة.

- تفاصيل البلاغ

وكان مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، أمس الأربعاء، قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الشقة يقطن بها سيدة تدعى "ن. إ"، في العقد الرابع من العمر ومقيمة بمفردها وعثر على جثتها مسجاة على أرضية المنزل ولا توجد إصابات ظاهرية في الجثة.

و دخلت القوة الأمنية للمنزل عقب استصدار إذن عاجل من  النيابة العامة التي  قررت كسر باب الشقة، وتبين العثور على ربة المنزل صاحبة الشقة جثة متحللة على الأرض في غرفة النوم،، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها تدل على تعرضها لواقعة سرقة. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن التقرير المبدئي الخاص بربة المنزل كشف عن وفاتها لأسباب مرضية، نافيا وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتابع المصدر بأنه بناء على تقرير المعمل الطبي الخاص بتحليل العينات التي أخذت من جثمان المتوفية، سوف يحدد المرض الذي تسبب في وفاتها، وسوف يتم إرسال التقرير النهائي إلى النيابة العامة خلال أسبوعين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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