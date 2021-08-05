رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد العمل بمشروعات «حياة كريمة» بقريتي جردو ومطول

تفقد خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، الأعمال الانشائية بعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالمركز، والتي شملت قريتي مطول وجردو.

7 مشروعات جاري تنفيذها بقرية جردو

أجرى رئيس المركز، جولة تفقدية في المشروعات الجاري تنفيذها بقرية جردو، حيث تفقد أعمال الحفر ووضع الإحلال بالمجمع الخدمي بالقرية، وكذلك أعمال تطوير مركز شباب جردو، وأيضا أعمال تطوير مركز شباب أهريت.

كما تفقد الأعمال الجارية بمجمع أهريت التعليمي والذي يشمل إنشاء مبنى جديد وتطوير المبنى القديم، وأيضا تفقد أعمال احلال وتجديد مبنى الوحدة البيطرية بجردو، وكذلك أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية جردو، وكذلك تفقد أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالوحدة الصحية بعتامنة المزارعة التابعة لقرية جردو.

6 مشروعات جاري تنفيذها بقرية مطول

كما تفقد عدد 6 مشروعات جاري تنفيذها بقرية مطول، حيث تفقد أعمال المجمع الخدمي بقرية مطول، وكذلك تفقد أعمال تطوير مركز شباب مطول، كما تفقد أعمال تطوير مركز شباب منشأة حلفا، وأيضا تفقد أعمال إنشاء مركز شباب بحر أبو المير، كما تفقد أعمال إنشاء جناح بمدرسة منشأة حلفا الابتدائية، وتفقد أعمال إحلال وتجديد الوحدة البيطرية بقرية منشأة حلفا.

رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية

رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية

رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية