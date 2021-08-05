بعد ذروة الحرارة اليوم.. «الأرصاد» تكشف موعد سقوط الأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الرطوبة

وأكدت الأرصاد على ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على (حلايب - شلاتين) على فترات مُتقطعة ( 60% تقريبا)، فضلا عن أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى تكون مُثيرة للرمال والأتربة؛ ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

سقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد إلى توقعات بسقوط أمطار غدًا الجمعة وتصل حد السيول على حلايب وشلاتين وتكون رعدية أحيانًا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

توقعات الطقس غدًا

ويكون توقعات الطقس غدًا للعظمى والمحسوسة فى القاهرة 41-43، شمال الصعيد 42-44، جنوب الصعيد 44-45، فى السواحل الشمالية 35-38، جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة.

ويستمر توقع تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض دولة السودان، لفيضانات عارمة، في هذا الوقت من كل عام بسبب الأمطار الغزيرة الموسمية ويرجع هذا السبب إلى تقدم الفاصل المداري شمالا.

ويتقدم شمال خط الاستواء في فترة الصيف بسبب رحلة الشمس والمعروف أن هذا الخط بسبب حرارة الشمس حيث يدفع قوي تسمي كوريوليس الهواء في نصف الكرة الأرضية الجنوبي، إلى الشمال ويصبح (منطقة الحد الأقصى لرطوبة وبخار الماء التي أحدثتها الطاقة الشمسية سواء كانت جنوبا أو شمال خط الاستواء).