«المرور»: إجراءات لمنع الزحام والقضاء على عشوائية الميكروباص

نشرت الإدارة العامة لمرورالقاهرة تواجدها خدماتها بالشوارع والميادين والطرق السريعة، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع تمركز سيارات الإغاثة وأوناش المرور للتدخل السريع في حال حدوث مايستدعي من أعطال مفاجئة في السيارات أو حوادث سير وذلك أعلى المحاور للعمل الفوري والفعال لإزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها بسلامة ويسر.

حملات مرورية مكثفة لمنع زحام السيارات في القاهرة

كما قام ضباط اﻹدارة العامة للمروربشن حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، والسير بسرعة زائدة، لأنها تهدد سلامة قائد السيارة وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف مراقبة الرادار وما يرصده من مخالفات وضبط المخالفات أثناء حركة السيارات على الطريق لتطبيق لوائح المرور لمنع تعريض حياة المواطنين للخطر.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية لتأمين سير السيارات في الشوارع والمحاور والميادين وجميع الطرق بالعاصمة، وعززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية في حركة السيارات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحام مروري بالطرق، وتواصل الإدارة العامة للمرور رصد مخالفي تركيب الملصق الإلكتروني بالسيارات، وكذلك ضبط سائقي وسائل النقل الجماعي المخالفين للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وتتولى الإدارة العامة للمرور نشر خدماتها لمراقبة مواقف الميكروباص لمتابعة الإستقرار في حركة تحميل الركاب ومنع ظهور المواقف العشوائية التي تتسبب في زحامات مرورية وحوادث، وكذلك متابعة منع رفع تعريفة الأجرة المقررة، ومنع رفض التعامل على العملات الورقية من بعض السائقين والركاب واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة في حال ظهور تلك الأفعال.