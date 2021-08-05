تايلاند تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا و160 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الخميس، تسجيل 20 ألفا و920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 160 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 5 آلاف و633 حالة.. حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية.

ومن بين الحالات الجديدة تم تسجيل 20 ألفا و658 حالة بين عامة الناس، و262 حالة بين نزلاء السجون.

وتعافى على مدار أمس 17 ألفا و926 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بداية الوباء إلى 473 ألفا و732 شخصا.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 693 ألفا و305 إصابات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

