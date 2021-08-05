الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توتر الشرق الأوسط يدفع النفط للارتفاع وزيادة المخزونات تحد المكاسب

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من التوتر في الشرق الأوسط، لكنها فشلت في تعويض معظم خسائرها في اليوم السابق بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج خام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 70.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش.

وزاد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا أو 0.3 بالمئة ليسجل 68.33 دولار. وهبط الخامان القياسيان بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأربعاء.

ووجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت متأخر من ليل الأربعاء ضربات لما قال الجيش إنها مواقع إطلاق صواريخ في جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس.

وكانت إسرائيل ردت على إطلاق الصاروخين بنيران المدفعية وسط توتر إقليمي.

وقال محللون إن من العوامل التي حدت من المكاسب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المنقولة محليا في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأمر الذي عزز القيود في بعض المدن وتسبب في إلغاء رحلات، مما يهدد الطلب.

كما تراجعت الأسعار تراجعا حادا في الجلسة السابقة بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى انخفاض أكبر من المتوقع حجمه 5.3 مليون برميل في مخزونات الوقود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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