طفرة «دلتا» تمثل 90% من إصابات كورونا فى طوكيو

أعلنت اليابان أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تمثل 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا المكلف بإدارة أزمة جائحة كورونا في البلاد، إن "مجلس الوزراء اقترح توسيع القيود لتشمل ثماني محافظات أخرى لمكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، مع تزايد المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي في البلاد، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو وأماكن أخرى في البلاد".

وأشار ياسوتوشي إلى أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تسيطر على 90% من الإصابات بالفيروس في منطقة العاصمة طوكيو.

وحذر المسؤولون من أن الإصابات بكورونا تتزايد بوتيرة غير مسبوقة، حيث سجلت طوكيو ارتفاعا قياسيا بعدد الإصابات.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

